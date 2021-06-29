У ліфчику замість топа і короткій спідниці: Ельза Госк на прогулянці

У ліфчику замість топа і короткій спідниці: Ельза Госк на прогулянці

32-річна екс-"ангел" Victoria's Secret похизувалася черговим луком для прогулянки, який обрала для спекотного літнього дня.

Ельза Госк вийшла на прогулянку в квітковому бюстгальтері, який одягла, як топ і коротку спідниці в точно такий самий принт. Ельза накинула ніжно-рожеву смугасту сорочку вільного крою і взула білі в'єтнамки на масивній чорній підошві. Також прогулянковий лук зірки доповнювала велика тканинна сумка.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Госк зробила кілька фотографій на вулиці на фоні природи і красивого блакитного неба.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Шведська манекенниця, яка більше не є "ангелом" Victoria's Secret після того, як бренд розпустив своїх моделей раніше цього мысяця, часто виходить на прогулянки з дочкою Таулліккі і демонструє різні аутфіти своїм підписникам в Instagram.

Ельза Госк / Getty Images

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Образи Ельзи Госк (22 фото)

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