У ліфчику замість топа і короткій спідниці: Ельза Госк на прогулянці

32-річна екс-"ангел" Victoria's Secret похизувалася черговим луком для прогулянки, який обрала для спекотного літнього дня.
Ельза Госк вийшла на прогулянку в квітковому бюстгальтері, який одягла, як топ і коротку спідниці в точно такий самий принт. Ельза накинула ніжно-рожеву смугасту сорочку вільного крою і взула білі в'єтнамки на масивній чорній підошві. Також прогулянковий лук зірки доповнювала велика тканинна сумка.
Госк зробила кілька фотографій на вулиці на фоні природи і красивого блакитного неба.
Шведська манекенниця, яка більше не є "ангелом" Victoria's Secret після того, як бренд розпустив своїх моделей раніше цього мысяця, часто виходить на прогулянки з дочкою Таулліккі і демонструє різні аутфіти своїм підписникам в Instagram.
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