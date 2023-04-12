У ліфі та спідниці-міді: яскрава Гайді Клум приїхала на знімання після великодніх вихідних

Супермодель Гайді Клум знову приїхала на знімання проєкту America's Got Talent і була заскочена папарацці біля павільйону, де знімають шоу в Пасадені.

49-річна Клум продемонструвала образ у неоново-зеленому вбранні. Вона одягла топ-бюстгальтер і спідницю до колін, а зверху накинула довгу накидку. Взута Гайді була у білі босоніжки з широкими пряжками на платформі.

Її довге світле волосся було укладене вільними хвилями з чубчиком і вона зробила собі природній макіяж. На обличчі у неї були круглі дзеркальні окуляри від сонця, на шиї виблискувало металеве кольє, також Гайді одягла великі сережки з білого металу та кілька каблучок на пальці. Її манікюр та педикюр був виконаний у нюдовому кольорі. А на плечі висіла велика біла сумка-шопер.

Гайді, як завжди, перебувала у гарному настрої та весело позувала перед кількома фотографами, що прийшли знімати.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

В Instagram модель поділилася знімком і показала, як разом із колегою Софією Вергарою та ще двома жінками вони випивали у ресторані. Судячи з луку Клум це було того ж дня після знімань.

Нагадаємо, минулого разу Гайді приїжджала на роботу в костюмі з голою спиною від Kilian Kerner. Смугастий піжамний костюм вона доповнила блакитною сумкою Birkin.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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