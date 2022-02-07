У ліфі у вигляді мушель: переможниця "Холостяку-11" Анна Богдан показала сміливий образ

Дівчина часто демонструє свої цікаві луки.

Переможниця 11-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" – Анна Богдан – опублікувала у Instagram чорно-білий кадр зі своєї нової фотосесії.

На фото обраниця екс-"Холостяка" Михайла Заливака позує у сміливомі луку. На ній білий ліф у вигляді двох мушель і довга спідниця з драпуванням. Образ дівчини доповнюють високі чорні рукавички та перлове кольє з бодічейном.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

"Чорно-білий настрій. Хотіла написати піст, але сьогодні просто немає сил...

Цілодобово включений телевізор, і на фоні прокручуються серіали. Між серіями я прокидаюся і знову засинаю.

Може, щось не те дивлюся? Порадьте якийсь кльовий серіал? Я сподіваюся, може, він буде настільки цікавий, що я не помічу, як одужала", — написала Анна Богдан під фото.

Нагадаємо, раніше Анна Богдан показувала інтимні знімки із романтичної фотосесії зі своїм коханим.

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