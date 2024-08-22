У ліфі зі стразами і мініспідниці: Анна Трінчер у сексуальному образі відвідала прем'єру фільму "Ворон"

Артистка подарувала свій голос головній героїні нової екранізації культового графічного роману Джеймса О'Барра.
У кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Respublika Park відбулася прем'єра супергеройського готичного фільму "Ворон", знятого за легендарним коміксом Джеймса О’Барра. Це ремейк класичної стрічки 1994 року, на зніманнях якого загинув актор Брендон Лі.
Захід відвідала Анна Трінчер, яка озвучила головну героїню фільму Шеллі (FKA Twigs).
"Ворон – це дуже видовищна та яскрава історія про велике кохання, від якого по-справжньому захоплює дух. А Шеллі, моя героїня, вміє кохати по-справжньому. Як і Ерік. Так сильно, як нечасто відбувається у реальному житті", – поділилася Анна.
Співачка дотрималася дрескоду прем'єри і постала у пікантному образі total black. На ній було сексуальне вбрання, яке складалося із вкороченого жакета з короткими рукавами, ліфа зі стразами і шнурівкою на талії, а також мініспідниці з драпуванням і шлейфом-бантом.
Аутфіт Анна доповнила темно-теракотовими лакованими слінгбеками і сумочкою в тон. у неї було ідеально рівне укладання, макіяж із помадою кольору курної троянди, срібні сережки у вухах і каблучка з великим каменем на пальці.
На івент також завітали телеведуча Оксана Гутцайт, комік і співак Іван Люлєнов, модель plus-size Міла Кузнецова, хореограф Макс Леонов, співак OKS, дизайнер Євген Єрьомін та інші.
Діджей BeatBoy відповідав за музичну атмосферу події. Він потішив гостей саундтреками зі стрічки, а також хітами попзірки FKA Twigs.
Фільм "Ворон" – це сучасне бачення культового коміксу режисером Рупертом Сандерсом. За сюжетом, Ерік Дрейвен застряг між світами живих та мертвих. Душу Еріка тепер веде Ворон – містичний птах, який повертає тих, хто прагне помсти за себе та за своїх коханих. Його жорстокість не має меж та вселяє справжній страх в тих, хто завинив перед ним.
Головну роль у блокбастері зіграв Білл Скашгорд, відомий за екранізаціями бестселерів Стівена Кінга ("Воно" і "Воно 2"). Також актор прославився роботами у "Джон Вік 4", "Дедпул 2", "Атомна блондинка", "Вічні" та "Варвар". Скашгорда дублював український актор Володимир Гурін.
Відсьогодні фільм "Ворон" у національному прокаті.
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