У ліфі зі стразами і мініспідниці: Анна Трінчер у сексуальному образі відвідала прем'єру фільму "Ворон"

У кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Respublika Park відбулася прем'єра супергеройського готичного фільму "Ворон", знятого за легендарним коміксом Джеймса О’Барра. Це ремейк класичної стрічки 1994 року, на зніманнях якого загинув актор Брендон Лі.

Захід відвідала Анна Трінчер, яка озвучила головну героїню фільму Шеллі (FKA Twigs).

"Ворон – це дуже видовищна та яскрава історія про велике кохання, від якого по-справжньому захоплює дух. А Шеллі, моя героїня, вміє кохати по-справжньому. Як і Ерік. Так сильно, як нечасто відбувається у реальному житті", – поділилася Анна.

Анна Трінчер/Фото Максима Лісового

Співачка дотрималася дрескоду прем'єри і постала у пікантному образі total black. На ній було сексуальне вбрання, яке складалося із вкороченого жакета з короткими рукавами, ліфа зі стразами і шнурівкою на талії, а також мініспідниці з драпуванням і шлейфом-бантом.

Анна Трінчер/Фото Максима Лісового

Аутфіт Анна доповнила темно-теракотовими лакованими слінгбеками і сумочкою в тон. у неї було ідеально рівне укладання, макіяж із помадою кольору курної троянди, срібні сережки у вухах і каблучка з великим каменем на пальці.

Анна Трінчер/Фото Максима Лісового

На івент також завітали телеведуча Оксана Гутцайт, комік і співак Іван Люлєнов, модель plus-size Міла Кузнецова, хореограф Макс Леонов, співак OKS, дизайнер Євген Єрьомін та інші.

Оксана Гутцайт/Фото Максима Лісового

Іван Люлєнов/Фото Максима Лісового

Іван Люлєнов/Фото Максима Лісового

Міла Кузнецова/Фото Максима Лісового

Макс Леонов/Фото Максима Лісового

OKS/Фото Максима Лісового

Євген Єрьомін/Фото Максима Лісового

Діджей BeatBoy відповідав за музичну атмосферу події. Він потішив гостей саундтреками зі стрічки, а також хітами попзірки FKA Twigs.

BeatBoy/Фото Максима Лісового

Фільм "Ворон" – це сучасне бачення культового коміксу режисером Рупертом Сандерсом. За сюжетом, Ерік Дрейвен застряг між світами живих та мертвих. Душу Еріка тепер веде Ворон – містичний птах, який повертає тих, хто прагне помсти за себе та за своїх коханих. Його жорстокість не має меж та вселяє справжній страх в тих, хто завинив перед ним.

Головну роль у блокбастері зіграв Білл Скашгорд, відомий за екранізаціями бестселерів Стівена Кінга ("Воно" і "Воно 2"). Також актор прославився роботами у "Джон Вік 4", "Дедпул 2", "Атомна блондинка", "Вічні" та "Варвар". Скашгорда дублював український актор Володимир Гурін.

Володимир Гурін/Фото Максима Лісового

Відсьогодні фільм "Ворон" у національному прокаті.

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