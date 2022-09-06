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У лавандовій сукні і з новою зачіскою: Тільда Свінтон на Венеційському кінофестивалі

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У лавандовій сукні і з новою зачіскою: Тільда Свінтон на Венеційському кінофестивалі

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

61-річна британська акторка з'явилася на червоній доріжці у гарному аутфіті.

Тільда Свінтон відвідала Венеційський кінофестиваль. Акторка разом зі своїми колегами з'явилася, щоб представити фільм "Вічна донька", у якому зіграла головну роль.

Тільда Свінтон / © Associated Press
Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Тільда була одягнена у довгу лавандову сукню від французького бренду Haider Ackermann, розшиту паєтками. Вбрання вона поєднала з атласними туфлями в тон.

Тільда Свінтон / © Associated Press
Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Свінтон постала на заході з новою зачіскою – вона пофарбувала пасма волосся у жовтий колір. Під час пресконференції акторка сказала журналістам, що таким чином вона демонструє свою підтримку Україні.

Тільда Свінтон / © Associated Press
Тільда Свінтон / Фото: Associated Press
Тільда Свінтон / © Associated Press
Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

"Для мене велика честь носити половину українського прапора", - сказала Тільда.

До речі, на фотоколі стрічки акторка з'явилася у синій сорочці, яка разом із жовтим волоссям символізувала український прапор.

Тільда Свінтон / © Associated Press
Тільда Свінтон / Фото: Associated Press
Тільда Свінтон / © Associated Press
Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

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