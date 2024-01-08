Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У ліловій сукні та з дорогоцінним кольє на шиї: Гелен Міррен на "Золотому глобусі"

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
183
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ліловій сукні та з дорогоцінним кольє на шиї: Гелен Міррен на "Золотому глобусі"

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

78-річна британська акторка Гелен Міррен побувала на вечірці після церемонії "Золотий глобус".

Зірки зібралися на захід у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз. Британська акторка Гелен Міррен сяяла цього вечора в ліловій сукні з накидкою від Dolce & Gabbana, підібрала до образу блискучий клатч до тону, дороге кольє на шиї та сережки-висячки.

Гелен Міррен / © Associated Press
Гелен Міррен / Фото: Associated Press
Гелен Міррен / © Associated Press
Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Волосся Міррен зібрала в низький пучок, одягла сережки-висячки з діамантами та кольє на шию. У макіяжі акторка трохи акцентувала увагу на очах і ніжно-рожевою помадою нафарбувала губи. Гелен мала досить привабливий вигляд, що не дивно, адже вона любить бути у центрі уваги.

Гелен Міррен / © Associated Press
Гелен Міррен / Фото: Associated Press
Гелен Міррен / © Associated Press
Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, церемонію "Золотий глобус" відвідали також Дженніфер Лопес, Дженніфер Еністон та Марго Роббі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
183
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація