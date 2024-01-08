У ліловій сукні та з дорогоцінним кольє на шиї: Гелен Міррен на "Золотому глобусі"

Зірки зібралися на захід у готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз. Британська акторка Гелен Міррен сяяла цього вечора в ліловій сукні з накидкою від Dolce & Gabbana, підібрала до образу блискучий клатч до тону, дороге кольє на шиї та сережки-висячки.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Волосся Міррен зібрала в низький пучок, одягла сережки-висячки з діамантами та кольє на шию. У макіяжі акторка трохи акцентувала увагу на очах і ніжно-рожевою помадою нафарбувала губи. Гелен мала досить привабливий вигляд, що не дивно, адже вона любить бути у центрі уваги.

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Гелен Міррен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, церемонію "Золотий глобус" відвідали також Дженніфер Лопес, Дженніфер Еністон та Марго Роббі.

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