У лимонній мінісукні та з пітоновим клатчем: ефектна австралійська модель на Тижні моди в Лондоні

У лимонній мінісукні та з пітоновим клатчем: ефектна австралійська модель на Тижні моди в Лондоні

Аджак Денг прийшла на модний показ у яскравому ефектному образі.

Австралійська модель Аджак Денг, яка народилася у Південному Судані, відвідала фешншоу бренду Kaushik Velendra під час Лондонського тижня моди. Для свого виходу манекенниця обрала ефектний яскравий аутфіт.

На Аджак була асиметрична сукня міні без бретельок лимонного кольору із золотими вставками. Вона чудово сиділа на її стрункій фігурі і підкреслювала довгі ноги.

Аджак Денг / Getty Images

Вбрання Денг поєднала з босоніжками на шпильках та пітоновим помаранчевим клатчем. Шию вона прикрасила широким ланцюжком, а вуха – лаконічними сережками.

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