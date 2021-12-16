У лимонній мініспідниці та жакеті: Пенелопа Крус у костюмі Chanel приїхала на телебачення

У лимонній мініспідниці та жакеті: Пенелопа Крус у костюмі Chanel приїхала на телебачення

Вчора Пенелопа Крус у стильному луці відвідала NBC Studios у Нью-Йорку.

47-річна іспанська акторка одягла лимонний твідовий костюм від Chanel, що складався з короткого двобортного жакета та мініспідниці, який поєднала із чорними туфлями на підборах із застібкою на щиколотці та відкритим носком.

Каштанове волосся Пенелопи було розпущене, на обличчі був легкий макіяж, зірка зробила світлий манікюр та яскраво-червоний педикюр і мала блискучий вигляд.

Пенелопа Крус / Getty Images

Днем раніше Крус відвідувала благодійний вечір у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Щороку Музей за підтримки Модного дому Chanel проводить галавечір, де вшановує когось із знаменитостей. Цього року цією людиною стала акторка та муза Модного дому – Пенелопа Крус. На заході вона з'явилася в розкішній червоній сукні з асиметричним подолом і красиво підкресленим декольте.

Пенелопа Крус / Getty Images

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