У лимонній сукні фасону "русалка": гарна Єва Лонгорія повеселилася на вечірці

48-річна акторка була присутня на вечірці на честь 5-ї річниці TIAH у приватній резиденції у Лос-Анджелесі.

Єва з'явилася на святі у лимонній сукні без бретельок фасону "русалка", яку доповнила туфлями-човниками відтінку металік. Волосся вона зібрала в зачіску, залишивши попереду одне пасмо, зробила гарний вечірній макіяж, акцентувавши увагу на пишних віях і нюдовою помадою нафарбувала губи.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Також Лонгорія одягла сережки з діамантами та тонке діамантове кольє на шию. У неї був світлий манікюр, а на пальцях крім обручки вона носила ще одну красиву каблучку з каменем.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Цього літа Єва багато відпочивала та показувала підписникам в Instagram ці знімки з відпустки. Фоловери зірки були в захваті від знімків Єви в купальнику, коли вона блиснула стрункою фігурою.

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