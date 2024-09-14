У лимонній сукні і патріотичній моносережці з пір'ям: яскравий аутфіт Катерини Бужинської

Катерина Бужинська потішила фоловерів в Instagram новим яскравим образом.

Артистка постала в обтислій сукні лимонного кольору з прозорою зоною декольте і рукавами, прикрашеній блискітками, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

У неї було об'ємне укладання з локонами, красивий макіяж і розкішна моносережка з пір'я у патріотичних – синьо-жовтих кольорах.

"Закохана в осінь на високих підборах", – підписала допис артистка, до якого додала свою пісню з однойменною назвою.

Нагадаємо, Катерина Бужинська та Михайло Грицкан 20 жовтня виступлять із концертом наживо у супроводі музичного гурту "ГРАНД" у Національному палаці мистецтв "Україна". Під час концерту відбудеться благодійний аукціон, всі кошти з якого будуть передані на потреби ЗСУ.

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