У лимонній сукні із серцем на талії: Іванка Трамп продемонструвала кокетливий образ від українського бренду

Іванка Трамп поповнила гардероб яскравою річчю від українського бренду Marianna Senchina. Це кокетлива сукня по фігурі лимонного відтінку без рукавів і з цікавою деталлю – великим серцем на талії, обрамленим стрічкою зі стразами. Таке саме серце розташоване і на іншому боці – на стегні.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Вбрання дуже личить Іванці. Його вартість на сайті бренду – 780 євро.

Свій аутфіт Трамп доповнила акуратним укладанням, макіяжем із акцентом на очах і блискучими сережками-пусетами у вухах.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп потрапила до об'єктивів папараці у темно-синій атласній мінісукні від бренду Clio Peppiatt (вартість якої 1 230 доларів) з драпуванням на талії і блискучими зірками та місяцем на корсетному топі.

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