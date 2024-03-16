У лимонній сукні з декольте до пупка: американська акторка на прем'єрі серіалу у Беверлі-Гіллз

Крістен Віг обрала для своєї появи вбрання з відвертим вирізом.
Крістен Віг відвідала прем'єру комедійного серіалу Palm Royale, натхненого романом Джульєт МакДеніел "Містер і місіс Американський пиріг", який покажуть на стрімінговій платформі Apple TV+.
Для такої події акторка обрала довгу сукню лимонного відтінку з широкими плечами і відвертим декольте до пупка від бренду Alex Perry.
Аутфіт Віг доповнила хвилястим укладанням, макіяжем смокі-айс, молочним манікюром, сережками і каблучками.
Нагадаємо, на івенті також побувала Кая Гербер, яка з'явилася там у блакитній багатошаровій мінісукні від бренду Alaïa цікавого крою з одним оголеним плечем і торочкою на поясі.
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