У лимонній сукні з декольте до пупка: американська акторка на прем'єрі серіалу у Беверлі-Гіллз

Крістен Віг обрала для своєї появи вбрання з відвертим вирізом.

Крістен Віг відвідала прем'єру комедійного серіалу Palm Royale, натхненого романом Джульєт МакДеніел "Містер і місіс Американський пиріг", який покажуть на стрімінговій платформі Apple TV+.

Для такої події акторка обрала довгу сукню лимонного відтінку з широкими плечами і відвертим декольте до пупка від бренду Alex Perry.

Крістен Віг / Фото: Associated Press

Аутфіт Віг доповнила хвилястим укладанням, макіяжем смокі-айс, молочним манікюром, сережками і каблучками.

Крістен Віг / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на івенті також побувала Кая Гербер, яка з'явилася там у блакитній багатошаровій мінісукні від бренду Alaïa цікавого крою з одним оголеним плечем і торочкою на поясі.

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