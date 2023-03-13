У лимонній сукні з кейпнакидкою: ефектна Шерон Стоун сяяла на вечірці Vanity Fair

Акторка Шерон Стоун продемонструвала приголомшливий образ у лимонній сукні з накидкою, коли вона прибула на вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз у неділю.

У п'ятницю зірка відсвяткувала своє 65-річчя, а через два дні відвідала післяоскарівську вечірку, на якій сяяла у жовтій максісукні з кейпнакидкою та невеликим шлейфом, яка була декорована красивою білою квітковою вишивкою.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

У руках Стоун була яскраво-жовта сумка Dolce & Gabbana Devotion, яка ідеально підходила під колірну гамму її образу. Світле волосся Шерон зібрала в гладкий пучок, одягла сережки цікавої форми, зробила легкий вечірній макіяж, трохи підкресливши очі стрілками і нанесла на губи ніжно-рожевий блиск.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Також на пальці в акторки виблискувала каблучка з фіолетовим каменем. А нігті вона залишила натуральними і не стала робити кольоровий манікюр. Яке взуття підібрала до вбрання акторка, нажаль, під поділом її сукні роздивитися не вдалося.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

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