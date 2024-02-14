У лимонній сукні з криноліном: німецька блогерка Леоні Ганне відвідала показ Carolina Herrera

Після Тижня моди в Парижі фешнблогерка Леоні Ганне вирушила до Нью-Йорка, де від 9 до 14 лютого відбувався цей же захід, але вже своє вбрання на подіумах презентували американські дизайнери.

Леоні була серед гостей шоу Carolina Herrera, де бренд представив колекцію осінь-зима 2024. Папараці сфотографували дівчину, коли вона прямувала на шоу.

Дівчина одягла на захід жовту мінісукню з корсетом та безліччю дрібних рюшів. Також сукня мала кринолінову спідницю.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Образ зірки Instagram доповнили масивні золоті сережки та каблучки, червоний манікюр, макіяж та висока зачіска з пасмами.

Леоні Ганне / фото: скриншот Instagram Леоні Ганне

Сумку та туфлі Леоні підібрала до своєї лимонної сукні білі, а також накинула на плечі коричневий тренч. Її сумка була від Chanel.

Леоні Ганне / фото: скриншот Instagram Леоні Ганне

Детальніше образ Ганне показала у своєму блогу.

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