У лимонній сукні з криноліном: німецька блогерка Леоні Ганне відвідала показ Carolina Herrera

Відома красуня обрала чарівний образ.
Після Тижня моди в Парижі фешнблогерка Леоні Ганне вирушила до Нью-Йорка, де від 9 до 14 лютого відбувався цей же захід, але вже своє вбрання на подіумах презентували американські дизайнери.
Леоні була серед гостей шоу Carolina Herrera, де бренд представив колекцію осінь-зима 2024. Папараці сфотографували дівчину, коли вона прямувала на шоу.
Дівчина одягла на захід жовту мінісукню з корсетом та безліччю дрібних рюшів. Також сукня мала кринолінову спідницю.
Образ зірки Instagram доповнили масивні золоті сережки та каблучки, червоний манікюр, макіяж та висока зачіска з пасмами.
Сумку та туфлі Леоні підібрала до своєї лимонної сукні білі, а також накинула на плечі коричневий тренч. Її сумка була від Chanel.
Детальніше образ Ганне показала у своєму блогу.
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