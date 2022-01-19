У лимонній сукні з пікантною шнурівкою: Аманда Голден на шоу талантів у Лондоні

У лимонній сукні з пікантною шнурівкою: Аманда Голден на шоу талантів у Лондоні

Наступного місяця Аманда Голден відсвяткує 51-річчя.

Вчора Аманда, як суддя шоу British Got Talent відвідала прослуховування британських талантів у London Palladium в Лондоні.

Ведуча одягла лимонного кольору сукню з характерною шнурівкою на плечі та на стегні. Розріз був дуже пікантним, але знаменитість мала розкішний вигляд. Ефектний аутфіт Голден доповнила прозоро-сріблястими босоніжками на високих шпильках та з ремінцями навколо щиколотки.

Аманда Голден / Getty Images

Також Аманда зробила гладку зачіску, одягла кілька сережок у вуха та в макіяжі зробила акцент на очах. А її тіло було всипане блискітками.

Аманда Голден / Getty Images

До речі, відверті образи Аманда любить і часто з'являється перед камерами папараці дорогою на радіостанцію Heart FM, де працює ведучою.

Аманда Голден / Getty Images

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