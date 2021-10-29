У лимонній сукні з сексуальним декольте: новий образ Злати Огнєвіч на шоу "Холостячка"

Артистка яскравим вбранням підкреслила струнку фігуру.

У сьомому випуску романтичного реалітішоу "Холостячка" головна героїня – Злата Огнєвіч – продемонструвала яскравий лук.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Співачка з'явилася на вечірці, яку вона організувала разом із учасником у будинку в Одесі, у лимонній сукні з американською проймою. Вбрання ідеально підкреслило її струнку фігуру.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

У сукні було сексуальне декольте та невеликий виріз зі шнурівкою на животі. Волосся вона розпустила і зробила ніжний макіяж з акцентом на очах.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

У цьому ж випуску Злата сходила на побачення з Максимом на одеський пляж, де влаштувала з ним пристрасні поцілунки і ніжні обійми.

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