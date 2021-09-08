У лимонному костюмі і з яскравим мейкапом: Гайді Клум сяяла на червоній доріжці

У лимонному костюмі і з яскравим мейкапом: Гайді Клум сяяла на червоній доріжці

48-річна німецька супермодель продемонструвала новий яскравий аутфіт на шоу.

Гайді Клум є однією з суддів шоу America's Got Talent, знімання якого зараз триває в Лос-Анджелесі. Якраз днями модель була зображена фотографами під час роботи на шоу.

На черговий ефір Гайді приїхала в дуже яскравому образі. Клум одягла лимонний штанний костюм, зі штанамми-кльош і поясом на жакеті, який підкреслював тонку талію манекенниці. Її манікюр також був виконаний у жовтому кольорі, а в макіяжі Клум акцентувала увагу і на очі, вони були з насиченими тінями з блискітками і на губи, їх зірка нафарбувала матовою червоною помадою. У вухах у моделі були золоті сережки-висячки.

Гайді Клум / Getty Images

Зазначимо, для шоу Гайді Клум завжди вибирає яскраві образи. Можливо, це заслуга її стиліста, не знаємо, але аутфіти завжди пасують та дуже ефектні.

Гайді Клум / Getty Images

Гайді Клум / Getty Images

Гайді Клум і Софія Вергара / Getty Images

Читайте також: У сріблястих сукнях: Гайді Клум і її 17-річна дочка відвідали показ Dolce & Gabbana

Гайді Клум і Софія Вергара на зніманнях America's Got Talent (29 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання