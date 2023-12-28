У лимонному міні та "рибальських" чоботях: стильна Ізабель Гулар позувала на самокаті

39-річна топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – показала нові фото, зроблені у Флориді, куди вона прилетіла на різдвяні свята. Найімовірніше, це була якась промокампанія.

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Дівчина позувала у стильному образі від David Koma – лимонній мінісукні зі шлейфом на лівому боці та чорних "рибальських" чоботях з металевим відливом. Незважаючи на те, що фото було зроблено увечері, Ізабель одягла чорні сонцезахисні окуляри. Гулар зазнімкована на самокаті, навпроти автомобіля поліції та біля гідранта.

Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар вже демонструвала образ від David Koma – тоді на ній були червона мінісукні, пальто та ботфорти.

Ізабель Гулар / Фото: Instagram Ізабель Гулар

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