У ліжку з вином: Анна Добриднєва у мереживній білизні блиснула сексуальними грудьми

Співачка показала відверті знімки з відпочинку у Львові.

Анна Добриднєва влаштувала пікантний фотосет у своєму номері одного з готелів у Львові. Що з цього вийшло вона показала в Instagram.

Позувала співачка, лежачи у білосніжній постелі. Біля неї стояв келих з червоним вином.

Анна Добриднєва / Instagram Анни Добриднєвої

Анна Добриднєва / Instagram Анни Добриднєвої

Одягнена Аня була у чорну мереживну білизну, крізь яку просвічувалися її сексуальні груди.

Анна Добриднєва / Instagram Анни Добриднєвої

На обличчі артистки був насичений макіяж з чорними стрілками і червоною помадою. Довгий фіолетовий манікюр завершив лук Добриднєвої.

Анна Добриднєва / Instagram Анни Добриднєвої

"Ранкова спокуса. Саме так розпочинається новий день, сповнений пригод. Ви знаєте, де мене шукати. Львів. Номер 406.

Звідти завжди лунає сміх і сальса

Анна Добриднєва / Instagram Анни Добриднєвої

Гастро-готель @oysters.bubbles.hotel — мій куточок шаленого середземномор'я у самому серці Львова. Нехай мій львівський ранок надихне вас зібрати валізи, взяти з собою кохану людину та втікти сюди на безтурботний ігристий вікенд", — написала Анна під знімками.

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