У лляній обтислій сукні і в золотих прикрасах: Ніколь Шерзінгер у жіночному образі на Вімблдоні

46-річна колишня зірка Pussycat Dolls мала гарний вигляд на спортивному заході.
Ніколь Шерзінгер відвідала Вімблдонський тенісний чемпіонат у Лондоні, де продемонструвала гарний жіночний образ.
Артистка одягла обтислу сукню міді кремового відтінку з квадратним вирізом і без рукавів, яка добре підкреслила її струнку фігуру.
Аутфіт вона доповнила елегантною чорною сумочкою із золотою фурнітурою і золотими прикрасами: сережками-кільцями у вухах, делікатними ланцюжками на шиї, браслетами і каблучками з камінням на руках. Шерзінгер зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і одягла на обличчя великі сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер відвідала премію Tony Awards 2024 в асиметричній сукні максі малинового кольору з оголеною спиною і драпуванням від ліванського дизайнера Nicolas Jebran.
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