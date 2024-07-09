У лляній обтислій сукні і в золотих прикрасах: Ніколь Шерзінгер у жіночному образі на Вімблдоні

Ніколь Шерзінгер відвідала Вімблдонський тенісний чемпіонат у Лондоні, де продемонструвала гарний жіночний образ.

Артистка одягла обтислу сукню міді кремового відтінку з квадратним вирізом і без рукавів, яка добре підкреслила її струнку фігуру.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила елегантною чорною сумочкою із золотою фурнітурою і золотими прикрасами: сережками-кільцями у вухах, делікатними ланцюжками на шиї, браслетами і каблучками з камінням на руках. Шерзінгер зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і одягла на обличчя великі сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер відвідала премію Tony Awards 2024 в асиметричній сукні максі малинового кольору з оголеною спиною і драпуванням від ліванського дизайнера Nicolas Jebran.

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