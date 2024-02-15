У лляній сукні, вишитому корсеті і з косою: українська співачка презентувала новий кліп

Українська співачка Darisha презентувала кліп на пісню "Коси", яку присвятила силі родинного зв'язку від мами до доньки, від онуки до бабусі. У центрі уваги – обряд заплетення коси, в яку вплітаються спогади та історії поколінь.

У кліпі артистка продемонструвала ніжний образ у лляній сукні-сорочці і вишитому національним орнаментом корсеті. Аутфіт вона доповнила кораловим намистом та різними квітковими аксесуарами для волосся від українського бренду "Мальви".

Darisha

У новій відеороботі знялася мама артистки, яка також була одягнена у вбрання з льону.

"Традиції, які для нас були звичними, наразі на відстані набирають нових сенсів, бо саме сьогодні ми почали більше розуміти, як важливо мати й відчувати зв’язок із найріднішими людьми. Я запросила свою маму знятися у кліпі, адже ті почуття теплоти та ніжності, про які співаю, змогла б передати лише з нею. Заплющуючи очі, хоч де б я була, хоч які б емоції переживала, завжди згадую, як мені було спокійно та затишно, коли мама розчісувала мені волосся й заплітала його в косу. В ті моменти я відчувала захист і спокій", – поділилася Darisha.

Родинні зв'язки у кліпі втілені через обряд плетіння коси, який об'єднав кілька поколінь – від малих до дорослих. Гребінець, яким мати розчісує коси, відображає вічний символ традицій і спадщини, що передається з покоління в покоління.

Коса, прикрашена колоссям, символізує добробут і злагоду. Маки і червона стрічка втілюють символ боротьби.

Дитячі руки, які вплітають жовті стрічки з квітами, символізують надію та світло, яке присутнє у кожному з нас. Військовий, який додає орнаментовану стрічку у волосся, є символом непохитного захисту нашого мирного неба і щасливого майбутнього поколінь. А бавовна в косі символізує наше прагнення бути самостійними і незалежними.

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