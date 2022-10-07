У лляній сукні з вишивкою та камінням: красива Кейт Гадсон прийшла на показ фільму

43-річна акторка Кейт Гадсон відвідала показ фільму "Скляний лук: Загадка ножів" на кінофестивалі у місті Мілл-Веллі, Каліфорнія. На публіці зірка з'явилася у гарній сукні з принтом.

На Кейт була приголомшлива лляна сукня з круїзної колекції Erdem 2023 з квітковою вишивкою, інкрустована камінням та цікавою деталлю на ліфі. Взута акторка була у бузкові туфлі-човники на підборах з лакованої шкіри, а доповнювали її образ сережки-висячки, макіяж у теплих відтінках, пов'язка на голові та кілька каблучок на пальцях.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

У своєму Instagram зірка поділилася ще кількома знімками образу.

Фільм "Скляний лук: Загадка ножів" — це сіквел стрічки "Дістати ножі" з Деніелом Крейгом у головній ролі детектива. У новому фільмі він вирушить до Греції для розслідування чергової великої справи.

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Нагадаємо, нещодавно Кейт Гадсон у сукні з "голим" ефектом сяяла на прем'єрі фільму "Мона Ліза та кривавий місяць" у Лос-Анджелесі. У фільмі акторка зіграла головну роль.

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