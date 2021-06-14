У лляному костюмі кольору марсала: вагітна Катя Осадча на прогулянці Києвом

Ведуча "Світського життя" продемонструвала стильний образ.

Катя Осадча прогулялася улюбленими місцями Києва та зробила гарну світлину у парку "Володимирська гірка".

Для прогулянки вона обрала комфортний лук. На ведучій був лляний костюм кольору марсала від українського бренду Balcony Garment, який складається із жакету вільного крою з поясом та штанів-кльош, та біла футболка.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Свій аутфіт Осадча доповнила білими кросівками та рожевою сумочкою через плече. На обличчі був відсутній макіяж, а волосся вона зібрала в пучок.

А минулого разу Катя продемонструвала літній образ у блакитній сукні з принтом довжини міді та білих стильних ляпанцях. Свій лук вона доповнила солом'яним капелюхом та чорними окулярами. Позувала ведуча між кущами красивих квітів.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

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