У лляному костюмі з мінішортами: топмодель Жозефін Скрівер прогулялася Копенгагеном

31-річна данська модель та екс"ангел" Victoria's secret Жозефін Скрівер опублікувала в Instagram серію знімків, зроблених у її рідному місті – Копенгагені.

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На прогулянку вона одягла білий лляний костюм, що складається з вільної сорочки на зав'язках спереду та короткої спідниці-шортів. Свій літній образ доповнила шоколадною сумкою Saint Laurent, а волосся зібрала в низький пучок.

Зараз Жозефін Скрівер нечасто виходить у світ і бере участь у фешн-фотосесіях, оскільки вона зайнята розвитком свого бренду спортивного одягу, який заснувала спільно з іншою моделлю, теж екс-"ангелом" Victoria's secret — Жасмін Тукс. Дівчата самі знімаються у промокампаніях бренду.

Нагадаємо, раніше Жозефін Скрівер позувала топлес біля басейну. Вона показала фото, зроблені на популярних серед селебріті островах у Карибському морі – Теркс та Кайкос.

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