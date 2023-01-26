У лоферах і шубі з шаховим принтом: стильна Торі Спеллінг на вулицях Нью-Йорка

Зірка популярного у 90-х телесеріалу "Беверлі-Гіллз, 90210" вийшла у світ цікавому аутфіті.

49-річна Торі Спеллінг потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка, коли вона прямувала на презентацію її спільної з Дженні Гарт колекції домашнього декору для QVC - The BFF Collection.

Торі була одягнена у стильну бежево-чорну шубу з шаховим принтом, під якою на ній був чорний штанний костюм з рожевим принтом.

Торі Спеллінг / Фото: Getty Images

Образ акторка доповнила чорними лакованими лоферами з металевими деталями і на високій підошві.

Гарне укладання з локонами, насичений макіяж із акцентом на очах і золоті ланцюжки на шиї завершили лук Спеллінг.

Нагадаємо, Торі продемонструвала гламурний лук у срібній мінісукні, якою підкреслила свою струнку фігуру.

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