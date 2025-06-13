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- Шоу-бізнес
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У Лондоні відбулася прем'єра нового сезону "Гра в кальмара" — актори вийшли на фотокол
Новий і фінальний сезон шанувальники цього шоу зможуть подивитись уже наприкінці місяця та дізнатися про всі його таємниці.
Зірки серіалу "Гра в кальмара" вийшли на рожеву килимову доріжку в Лондоні в день презентації довгоочікуваного третього та останнього сезону успішного блокбастера від Netflix.
Нагадаємо, що спочатку передбачалося, що сезонів серіалу буде лише два, але шоуранер Гван Дон Гек вирішив розділити другий, який виходив надто довгим, на дві частини. Таким чином, перші шість серій глядачі побачили в грудні 2024 року, а решту шість зможуть подивитися вже від 27 червня 2025-го.
Нагадаємо, що за сюжетом нового сезону серіалу, головний герой більше не намагається виграти головний приз — величезну суму грошей. Замість цього герой був одержимий ідеєю покласти край іграм і знищити організатора, що стоїть за ними.