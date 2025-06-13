У Лондоні відбулася прем'єра нового сезону "Гра в кальмара" — актори вийшли на фотокол

«Гра в кальмара» — актори вийшли на фотоколл / © Associated Press

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Зірки серіалу "Гра в кальмара" вийшли на рожеву килимову доріжку в Лондоні в день презентації довгоочікуваного третього та останнього сезону успішного блокбастера від Netflix.

Нагадаємо, що спочатку передбачалося, що сезонів серіалу буде лише два, але шоуранер Гван Дон Гек вирішив розділити другий, який виходив надто довгим, на дві частини. Таким чином, перші шість серій глядачі побачили в грудні 2024 року, а решту шість зможуть подивитися вже від 27 червня 2025-го.

Лі Чон Чже / © Associated Press

Лі Бен Гун / © Associated Press

Пак Гю Йон / © Associated Press

Гван Дон Гек — шоуранер, режисер і сценарист / © Associated Press

Нагадаємо, що за сюжетом нового сезону серіалу, головний герой більше не намагається виграти головний приз — величезну суму грошей. Замість цього герой був одержимий ідеєю покласти край іграм і знищити організатора, що стоїть за ними.

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