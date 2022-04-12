У Лондоні відбувся благодійний концерт, аби підтримати українських біженців

Учасники камерного заходу одягли кольори прапора нашої країни.
У лондонському клубі White Eagle Club у неділю відбувся благодійний захід Ukraine Unplugged, у межах якого збиралися кошти для біженців із України. Гроші були передані до фонду Choose Love.
Гості благодійного концерту та учасники шоу прийшли у кольорах синьо-жовтого прапора України або пов'язали стрічки на одяг, щоб висловити свою підтримку нашій країні, яка страждає від звірств Росії.
Однією із зіркових ведучих заходу стала британська журналістка, телеведуча та художник Аннека Райс. Коротким відео з виступу вона поділилася на своїй сторінці у Instagram.
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