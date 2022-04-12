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У Лондоні відбувся благодійний концерт, аби підтримати українських біженців

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У Лондоні відбувся благодійний концерт, аби підтримати українських біженців

Благодійний концерт Ukraine Unplugged / Getty Images

Учасники камерного заходу одягли кольори прапора нашої країни.

У лондонському клубі White Eagle Club у неділю відбувся благодійний захід Ukraine Unplugged, у межах якого збиралися кошти для біженців із України. Гроші були передані до фонду Choose Love.

Благодійний концерт Ukraine Unplugged / © Getty Images
Благодійний концерт Ukraine Unplugged / Getty Images
Благодійний концерт Ukraine Unplugged / © Getty Images
Благодійний концерт Ukraine Unplugged / Getty Images

Гості благодійного концерту та учасники шоу прийшли у кольорах синьо-жовтого прапора України або пов'язали стрічки на одяг, щоб висловити свою підтримку нашій країні, яка страждає від звірств Росії.

Благодійний концерт Ukraine Unplugged / © Getty Images
Благодійний концерт Ukraine Unplugged / Getty Images
Благодійний концерт Ukraine Unplugged / © Getty Images
Благодійний концерт Ukraine Unplugged / Getty Images

Однією із зіркових ведучих заходу стала британська журналістка, телеведуча та художник Аннека Райс. Коротким відео з виступу вона поділилася на своїй сторінці у Instagram.

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