У Лондоні відбувся благодійний концерт, аби підтримати українських біженців

Учасники камерного заходу одягли кольори прапора нашої країни.

У лондонському клубі White Eagle Club у неділю відбувся благодійний захід Ukraine Unplugged, у межах якого збиралися кошти для біженців із України. Гроші були передані до фонду Choose Love.

Благодійний концерт Ukraine Unplugged / Getty Images

Благодійний концерт Ukraine Unplugged / Getty Images

Гості благодійного концерту та учасники шоу прийшли у кольорах синьо-жовтого прапора України або пов'язали стрічки на одяг, щоб висловити свою підтримку нашій країні, яка страждає від звірств Росії.

Благодійний концерт Ukraine Unplugged / Getty Images

Благодійний концерт Ukraine Unplugged / Getty Images

Однією із зіркових ведучих заходу стала британська журналістка, телеведуча та художник Аннека Райс. Коротким відео з виступу вона поділилася на своїй сторінці у Instagram.

Читайте також: