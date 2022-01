У лосинах-чоботах та кроптопі: Джессі Джей на прем'єрі шоу Cirque de Soleil у Лондоні

Для заходу зірка обрала вбрання у чорно-білих кольорах.

33-річна британська співачка Джессі Джей, яку багато хто знає завдяки її хітам Nobody's Perfect, Who's Laughing Now та Who You Are, вперше за довгий час з'явилася на червоній доріжці. Знаменитість відвідала прем'єру шоу Cirque de Soleil LUZIA, яка відбулася в Королівському Альберт-холі в Лондоні.

Джессі Джей / Getty Images

Для своєї ефектної появи дівчина обрала чорні лосини-чоботи, які поєднала з кроптопом та укороченим жакетом. Доповнили вбрання білий манікюр, укладання, макіяж з коричневою помадою на губах та великі золоті сережки у вухах.

Джессі Джей / Getty Images

