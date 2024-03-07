У лосинах і футболці з вузлом: Анна Трінчер блиснула пласким животом на прем'єрі українського фільму

Артистка у стильному образі total black прийшла до кінотеатру.

Анна Трінчер відвідала прем'єрний показ українського фільму "Смак свободи", який відбувся у кінотеатрі "Оскар" у Києві.

Для своєї появи артистка обрала стильний лук. На ній були чорні лосини і чорна футболка, яку вона зав'язала спереду у вузол. Анна похизувалася пласким животом і стрункою фігурою.

Анна Трінчер

Свій образ вона доповнила чорними гостроносими чоботами, золотими прикрасами і чорною стьобаною сумкою від Chanel із золотим ланцюжком.

Анна Трінчер

Анна Трінчер

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