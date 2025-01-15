У лосинах і кофті з глибоким декольте: панамська модель Грейсі Бон продемонструвала пишні сідниці

Модель plus size з Панами Грейсі Бон опублікувала в Instagram відео з тренування – вона пограла у великий теніс. Позувала дівчина з ракеткою в руці.

На тренування Грейсі одягла чорні лосини, які підкреслили її пишні сідниці, і синю спортивну кофту на блискавці, яку вона не дуже застібнула, щоб демонструвати своє спокусливе декольте. Лук Бон доповнила білими кросівками і сірою пов'язкою на голові.

"Дівчина plus size, яка тренується у мою здорову епоху", – підписала відео Бон.

Нагадаємо, панамська модель Грейсі Бон у квітковій сукні показала величезну п'яту точку.

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