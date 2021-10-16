У лосинах і майці: вагітна двійнею Ешлі Грем вийшла на прогулянку з сином

Модель вирішила пройтися з малюком містом.

Зовсім скоро модель plus-size Ешлі Грем стане мамою ще двох малюків, адже зірка вагітна двійнею. Під час другої вагітності вона не часто з'являлася на публіці, хоча і продовжує активно зніматися і ділиться деякими деталями своєї роботи з шанувальниками в Instagram.

Вчора ж Ешлі помітили на прогулянці зі старшим сином Ісааком. Вона була одягнена в зручні спортивні лосини і майку, а на ногах у неї були ляпанці від бренду Yeezy. Волосся модель зібрала в високий пучок і одягла на очі сонцезахисні окуляри.

Ешлі Грехем з сином / Getty Images

Також на животі у Ешлі був спеціальний бандаж для вагітних. Таке пристосування потрібно для підтримки живота і допомагає скоротити навантаження на спину і сприяє зменшенню больових відчуттів.

Ешлі Грехем з сином / Getty Images

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