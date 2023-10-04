У лосинах і туніці з воланами: Ріанна вперше після других пологів з'явилася на публіці і мала розкішний вигляд

Нещодавно, 1 серпня, у Ріанни та її бойфренд A$AP Rocky народився другий син і деякий час пара ніде не з'являлася, хоча вже й показали обличчя малюка в соцмережах.

3 жовтня вперше після народження дитини їх помітили разом на вулиці — Ріанна і Ракім Маєрс (це справжнє ім'я репера) ходили святкувати його день народження в один з ресторанів Нью-Йорка.

Для виходу у світ співачка обрала ефектні чорні лосини-чоботи, які обтискали її красиві ноги і робили їх ще довшими, а також чорну туніку з волани та асиметричним подолом. Також вона одягла укорочену куртку-бомбер, діамантове кольє, сонцезахисні окуляри та зібрала волосся у високу зачіску.

Ріанна / Фото: Getty Images

А ось сам іменинник вирішив трохи епатувати, оскільки всю голову прикрасив білими шпильками з намистинами, надів сережки з перлами, а в руці ніс величезну рожеву сумку. А ось вбрання він вибрав багатошаровим, адже поєднував сорочку, джемпер, широкі джинси та оверсайз піджак у клітку.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото: Getty Images

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