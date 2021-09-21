У лосинах і з бананкою від Prada: Глое Кардашян зазнімкували на прогулянці

У лосинах і з бананкою від Prada: Глое Кардашян зазнімкували на прогулянці

У такому вбранні Глое з'являється вкрай рідко.

Сестри Кардашян-Дженнер безумовно публічні особи, але в звичайному житті їх бачать рідко, адже частіше вони в супроводі охорони і на прогулянки містом не виходять. Потрапляють під приціл фотографів дівчата часто дорогою до своїх автомобілів або на світських заходах.

Тому поява Глое Кардашян на вулицях Лос-Анджелеса стала справжнім сюрпризом. 37-річна зірка і її екскоханий, баскетболіст Трістан Томпсон, того дня відводили їхню дочку Тру до танцювального класу.

Кардашян була одягнена в чорні лосини і майку, які поєднала з бананкою від Prada і білими кросівками.

Глое Кардашян / Getty Images

30-річний Трістан, до речі, під приціл фотографів того дня теж потрапив, коли сідав до свого автомобіля.

Трістан Томпсон / Getty Images

Нагадаємо, що в стосунках Трістан і Глое були выд вересня 2016 року до лютого 2019-го. Причиною розтавання пари стали численні зради спортсмена під час вагітності Глое. Зокрема він зраджував їй з Джордін Вудс - найкращою подругою сестри Глое, Кайлі Дженнер.

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