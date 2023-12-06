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У лосинах і з мокрим волоссям: Джей Ло сфотографували біля танцювального залу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У лосинах і з мокрим волоссям: Джей Ло сфотографували біля танцювального залу

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

54-річна Дженніфер Лопес приділяє заняттям спортом багато часу.

Співачка та акторка знову потрапила під приціл фотографів, коли виходила з танцювального залу, де зазвичай тренується.

Цього разу Дженніфер одягла бордові лосини із золотим принтом від Beyond Yoga, бордову флісову кофту до тону якої підібрала об'ємну плетену сумку. Спортивний образ знаменитості доповнювали білі кросівки на високій підошві та великі сонцезахисні окуляри, також підібрані в колір основного вбрання співачки. Волосся Дженніфер було зібрано у високий пучок і було трохи мокрим.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Минулого разу Лопес фотографували у схожих лосинах, але тільки іншого кольору. Відомо, що у Дженніфер також є чорні лосини такого самого бренду і теж із розсипом золотистих страз.

А вчора Дженніфер разом із чоловіком Беном Аффлеком завітала на захід Elle під назвою Women in Hollywood ("Жінки в Голлівуді"). На доріжці пара не втрималася від ніжностей, а сама артистка постала перед камерами у дуже пікантному топі.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
493
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