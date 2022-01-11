У лосинах і з новою зачіскою: Румер Вілліс сходила на пілатес

У лосинах і з новою зачіскою: Румер Вілліс сходила на пілатес

У грудні публіка вперше побачила Румер Вілліс із новою зачіскою.

Тоді дівчина відвідала прем'єру вистави "Реальне кохання у прямому ефірі", яка проходила в Центрі виконавських мистецтв Волліс Анненберг 1 грудня. У Румер тоді було кучеряве укладання.

А вчора знаменитість заскочили з прямим волоссям, коли вона виходила з класу з пілатесу, де займалася. Румер йшла до своєї машини у Західному Голлівуді. Старша дочка Демі Мур та Брюса Вілліса змінила колір волосся з коричневого на рудий кілька місяців тому і їй дуже пасує.

Одягнена дівчина була в чорні лосини та чорну кофту, а взута в кеди. На плечі у неї була сумка, а в руці вона несла пляшку з водою.

Румер Вілліс / Getty Images

Раніше Румер Вілліс розповідала, що не п'є алкоголь уже 5 років, і почувається чудово. Зав'язали з алкоголем та її матір Демі Мур, вона не вживає вже 10 років, а також сестри Скаут та Талулла.

"Я справді не думаю, що колись так пишалася собою або любила людину, в яку я виросла і продовжую рости", — написала якось Румер у своєму Instagram.

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