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У лосинах та бейсболці: Дженніфер Гарнер у спортивному луку заскочили на прогулянці

У лосинах та бейсболці: Дженніфер Гарнер у спортивному луку заскочили на прогулянці

Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

51-річна Дженніфер Гарнер потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі.

Колишню дружину Бена Аффлека сфотографували біля автомобіля. Дженніфер була в чорному короткому пальті, лосинах, білих високих шкарпетках і взута у зручні кросівки. На голові акторки була бейсболка, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

Дженніфер часто фотографують папараці на пробіжках або на прогулянках. Зірка ніколи не ховається від камер і має максимально доброзичливий та привітний вигляд.

Дженніфер Гарнер / © Getty Images
Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

До речі, нещодавно на пробіжці в Каліфорнії сфотографували й британського принца Гаррі. Від того часу, як він з дружиною Меган Маркл переїхали до Монтесіто, принц любить прогулянки на свіжому повітрі та частенько потрапляє під приціл папараці. 

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