У лосинах та бейсболці: Жизель Бундхен папараці несподівано заскочили в аеропорту

Бразильська супермодель потрапила під приціл папараці в аеропорту Маямі.
В аеропорту знаменитість зустрічав її інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте. Після її розриву із чоловіком Томом Бреді за Бундхен тепер постійно стежать папараці. Нині припускають, що модель закрутила роман з інструктором, але підтвердження цієї інформації немає.
Жизель була одягнена у світлі лосини та подовжену трикотажну кофту. На голові вона носила чорну бейсболку, тобто зірка намагалася залишитися непоміченою. У руках везла велику чорну валізу, на якій стояла сумка Prada.
У нещодавньому інтерв'ю Vogue Brazil Жизель розмірковувала про труднощі розлучення під пильною увагою громадськості.
"Розлучення ніколи не бувають легкими, особливо коли ЗМІ обговорюють кожен крок, — сказала вона журналу. — Я завжди вірила, що кожна ситуація, якою б складною вона не була, може чогось нас навчити і відбувається для нашого зростання".
Нагадаємо, Жизель і Том одружилися у лютому 2009 року, у шлюбі у них народився син Бенджамін, йому зараз 13 років, і дочка Вівіан, якій 10 років.
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