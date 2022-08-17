У лосинах та білій сорочці: Єву Лонгорію помітили за покупкою вуличної їжі у Флориді

Останнім часом знаменитість часто з'являється на публіці у спортивних образах.
Кілька днів тому американська акторка Єва Лонгорія, яку багато хто пам'ятає за роль Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", провела деякий час по роботі у Флориді. Там знаменитість завітала на кілька заходів, а також потрапила під приціл фотографів, коли вирішила перекусити у вуличному закладі Pepitos Plaza.
Знаменита акторка одягла чорні лосини, футболку та завершила образ білою сорочкою і кросівками. Волосся вона зібрала у високий хвіст, на обличчі зробила макіяж і доповнила цей простий спортивний лук кількома золотими прикрасами.
Але вже Єва вдома в Каліфорнії та її навіть помітили під час прогулянки. Акторка була одягнена у спортивний образ у пастельних тонах серед речей були світшот та бейсболка з логотипом її бренду Casa Del Sol Tequila, а ось через плече у неї висіла сумка Chanel.
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