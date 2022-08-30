У лосинах та блейзері: Єву Лонгорію сфотографували на виході з готелю в Нью-Йорку

Акторка Єва Лонгорія любить спортивний стиль в одязі та часто з'являється на публіці у таких луках.

Днями знаменитість сфотографували папараці у Нью-Йорку. 47-річна акторка мала чудовий вигляд у повністю чорному ансамблі, поєднавши спортивні елементи з чорним блейзером.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Єва виходила з готелю в районі Сохо на Мангеттені і була одягнена в чорні лосини, футболку з написом свого бренду текіли Casa Del Sol, бейсболку та подовжений блейзер. Взута Лонгорія була в білі грубі кросівки.

Минулого разу ми бачили Єву в стильній укороченій сорочці та штанах-палаццо і взуту в туфлі на дуже високих підборах. Зірку сфотографували, коли вона йшла до свого автомобіля.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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