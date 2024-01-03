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У лосинах та короткому топі: Джей Ло після канікул сходила на тренування

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У лосинах та короткому топі: Джей Ло після канікул сходила на тренування

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі.

54-річна співачка повернулася до тренувань після різдвяних та новорічних свят. Лопес була у чорному трикотажному кроптопі та лосинах, а взута у білі кросівки. Співачка зібрала волосся у високий пучок і одягла великі чорні окуляри від сонця Dior.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер часто фотографують біля танцювального залу, де вона відточує свою майстерність та тренується. Минулого разу, наприклад, зірку бачили там у обтислих лосинах і з улюбленою сумкою Hermes.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, також нещодавно ми показували, як Лопес в атласному костюмі та капелюсі похизувалася перед шанувальниками черговим гламурним чином.

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Дата публікації
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