У лосинах та кроптопі: Дженніфер Еністон показала, як займається спортом

52-річна акторка Дженніфер Еністон у чудовій фізичній формі і це не лише завдяки генетиці.

Джен регулярно займається спортом, правильно харчується та багато часу приділяє турботі про своє здоров'я. На новому ролику, який акторка опублікувала в Instagram, вона зображена якраз під час занять на килимку. Джен робить розтяжку.

Результати її регулярних тренувань ви можете побачити на знімках, які акторка також нещодавно постила у блогу. Це кадри з фотосесії для @HollywoodReporte, на яких знаменитість позувала в боді, спідній білизні, коротких сукнях і джинсах.

Також у блогу Дженніфер часто можна побачити дуже зворушливі фото з її собакою – лордом Честерфілдом, який у жовтні відсвяткував перший рік від народження.

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