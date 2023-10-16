У лосинах та туніці: Дженніфер Лопес сфотографували з 15-річною дочкою після шопінгу

54-річна Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці зі своєю 15-річною дочкою Еммою в Лос-Анджелесі. Разом вони вирішили сходити на шопінг і одягнулися просто й невимушено.

Зазвичай Дженніфер дуже гламурна, але цього разу проміняла підбори на стильні та зручні кросівки, а також одягла сріблясті лосини та білу туніку. На плечі зірка мала сіру сумку від Chanel, на очах окуляри, волосся вона зібрала у високий хвіст.

Емма ж одяглася у широкі шорти з кишенями, футболку та кепку. Також на підлітку були кеди.

Дженніфер Лопес та її дочка Емма / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Емма не вважає себе дівчиною чи хлопцем і належить до небінарних персон про що Дженніфер особисто розповіла.

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