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У лосинах та з сумкою Birkin: Дженніфер Лопес сфотографували дорогою на тренування

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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379
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У лосинах та з сумкою Birkin: Дженніфер Лопес сфотографували дорогою на тренування

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Після звісток про смерть Джейн Біркін, Лопес вирішила вигуляти сумку, названу на її честь.

Голлівудська суперзірка Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці на тренування в Лос-Анджелесі. Знаменитість одягла обтягуючі чорні лосини, які підкреслили її ефектну фігуру, а поєднала вона їх із білою трохи пом'ятою укороченою футболкою.

Також Лопес одягла білі бігові кросівки від Naked Wolfe, сонцезахисні окуляри та зібрала волосся у хвіст.

Макіяжу у Дженніфер практично не було на обличчі, а ось у руці вона несла культову сумку Hermes Birkin у білому кольорі та із золотою фурнітурою.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

З цією сумкою на публіці суперзірка з'явилася на публіці після звістки про смерть Джейн Біркін — французької акторки та співачки на честь якої цей дорогий та ексклюзивний аксесуар був названий.

Джейн Біркін / © Associated Press
Джейн Біркін / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
379
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