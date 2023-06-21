У лосинах, топі та довгій шубі: Кім Кардашян відвідала показ Louis Vuitton у Парижі

20 червня у Парижі відбувся перший показ чоловічої колекції новопризначеного креативного директора Модного дому Louis Vuitton – репера та дизайнера Фаррелла Вільямса. Це місце він отримав після смерті Верджила Абло.

На шоу у столиці Франції зібралися багато відомих гостей та друзів репера: Бейонсе та Джей-Зі, Ріанна та A$AP Rocky, Зендая, Джаред Лето, Наомі Кемпбелл, Ленні Кравіц, Тіна Кунакі і навіть сама Анна Вінтур.

Одним із найбільш обговорюваних серед гостей образів стало вбрання зірки реаліті Кім Кардашян. 42-річна знаменитість відвідала модне шоу у лосинах та кроптопі у великий піксель. На талії у жінки висіла сумка-бананка з хутра, теж виконана в піксельну клітку, на ногах були прозорі мюлі, а ось на плечі, попри те, що на вулиці червень, вона накинула довгу хутряну шубу.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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