У лосинах та футболці з принтом: зірку "Доктора Гауса" заскочили після тренування в залі

Кілька днів тому акторка Олівія Вайлд приголомшила нас своїм надзвичайним образом у напівпрозорій сукні з пір'ям. Однак, тепер недивно, чому вона зважилася на цей сміливий лук — акторка активно займається в залі і має приголомшливу фігуру.

Вчора її помітила на вулиці в Лос-Анджелесі після тренування. На Олівії були чорні лосини, кросівки та біла футболка зі словом Vote (голосуй). Цією футболкою вона нагадує про голосування на виборах до Сенату США, яке відбудеться 8 листопада.

Волосся зірки "Доктора Гауса" було зібране у високий пучок, на очах у неї були окуляри, а на плечі сумка. Також Олівія накинула на шию рушник.

Олівія Вайлд / Фото: Getty Images

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