У лубутенах і білій сукні з квітковою аплікацією: Керрі Вашингтон у жіночному образі сяяла на премії

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Перед фотографами зірка з’явилася у жіночному аутфіті. На ній була екстравагантна біла сукня міді від бренду David Koma. Вбрання мало цікаву квіткову аплікацію на топі, об’ємну баску і високий розріз на спідниці.

Лук Керрі доповнила білими гостроносими туфлями на високих шпильках Christian Louboutin.

Вашингтон зробила гарне укладання з м’якими локонами, макіяж із рожевим блиском та рожевими рум’янами і молочний манікюр. Образ вона завершила прикрасами від Shay Jewelry.

Нагадаємо, Керрі Вашингтон у графітовій майці сходила на показ Prada в Мілані.