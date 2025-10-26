ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
32
1 хв

У лубутенах і білій сукні з квітковою аплікацією: Керрі Вашингтон у жіночному образі сяяла на премії

48-річна акторка для свого виходу обрала цікаве вбрання від David Koma.

Аліна Онопа
Керрі Вашингтон

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон відвідала церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Перед фотографами зірка з’явилася у жіночному аутфіті. На ній була екстравагантна біла сукня міді від бренду David Koma. Вбрання мало цікаву квіткову аплікацію на топі, об’ємну баску і високий розріз на спідниці.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Лук Керрі доповнила білими гостроносими туфлями на високих шпильках Christian Louboutin.

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Керрі Вашингтон / © Associated Press

Вашингтон зробила гарне укладання з м’якими локонами, макіяж із рожевим блиском та рожевими рум’янами і молочний манікюр. Образ вона завершила прикрасами від Shay Jewelry.

Нагадаємо, Керрі Вашингтон у графітовій майці сходила на показ Prada в Мілані.

32
