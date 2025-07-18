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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

У лубутенах і чорній сукні з нитками: Ніколь Шерзінгер сходила на розважальне шоу

47-річна колишня зірка Pussycat Dolls чорним вбранням від Philipp Plein підкреслила струнку фігуру.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ніколь Шерзінгер

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер потрапила до обєктивів папараці, коли виходила зі студії NBC у Нью-Йорку. Вона побувала в ефірі шоу «Пізньої ночі із Сетом Маєрсом».

Для своєї появи у студії вона обрала цікаву чорну сукню максі приталеного силуету від бренду Philipp Plein. Вбрання мало галтер і безліч горизонтальних ниток, які спадали каскадом донизу.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images

Аутфіт зірка доповнила чорними туфлями на високих платформах, підборах і з червоними підошвами від Christian Louboutin. Волосся вона зібрала у високий хвіст, укладеним у локони, і зробила макіяж із коричневою помадою і чорним олівцем на очах, та нюдовий манікюр. Вуха Шерзінгер прикрасила елегантними діамантовими сережками, а руки — каблучками.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер вийшла у світ у білій довгій сукні на тонких бретельках і з V-подібним вирізом.

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