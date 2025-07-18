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- Шоу-бізнес
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У лубутенах і чорній сукні з нитками: Ніколь Шерзінгер сходила на розважальне шоу
47-річна колишня зірка Pussycat Dolls чорним вбранням від Philipp Plein підкреслила струнку фігуру.
Ніколь Шерзінгер потрапила до обєктивів папараці, коли виходила зі студії NBC у Нью-Йорку. Вона побувала в ефірі шоу «Пізньої ночі із Сетом Маєрсом».
Для своєї появи у студії вона обрала цікаву чорну сукню максі приталеного силуету від бренду Philipp Plein. Вбрання мало галтер і безліч горизонтальних ниток, які спадали каскадом донизу.
Аутфіт зірка доповнила чорними туфлями на високих платформах, підборах і з червоними підошвами від Christian Louboutin. Волосся вона зібрала у високий хвіст, укладеним у локони, і зробила макіяж із коричневою помадою і чорним олівцем на очах, та нюдовий манікюр. Вуха Шерзінгер прикрасила елегантними діамантовими сережками, а руки — каблучками.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер вийшла у світ у білій довгій сукні на тонких бретельках і з V-подібним вирізом.