У лубутенах й оксамитовій сукні з контрастними акцентами: красива Ребел Вілсон на прем'єрі фільму

Ребел Вілсон / © Getty Images

Ребел Вілсон відвідала світову прем’єру фільму «Tinsel Town», яка відбулася у кінотеатрі Vue Leicester Square у Лондоні.

На червоній доріжці зірка з’явилася в елегантному образі з ноткою театральності. На ній була чорна оксамитова сукня з колекції бренду Temperley London осінь 2025.

Вбрання мало спідницю міді вільного силуету, довгі рукави з білими манжетами та контрастний білий комір у стилі ретро з ґудзиками, оздобленими камінням, і з чорним бантом.

Аутфіт Вілсон доповнила червоними лакованими слінгбеками на шпильках від Christian Louboutin. Волосся вона зібрала у хвіст, випустивши спереду пасма волосся, які накрутила, і зробила макіяж із акцентом на червоній помаді. Лук Ребел завершила каблучками з діамантами.

