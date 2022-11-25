У луках у однаковий принт: співачка Глоя Бейлі та модель Кендал Дженнер одягли образи від Jean-Paul Gaultier

Досить часто слідуючи за трендами та новими колекціями знаменитості повторюють образи одне одного.

Іноді ми бачимо знаменитостей в однакових образах, хоча вони та їхні стилісти намагаються цього не допустити. Але коли доходить до новинок сезону, встояти не може ніхто. Наприклад, останніми тижнями в схожих образах від бренду Jean-Paul Gaultier було помічено чимало зірок.

Особливо вони полюбили колекцію Cyber, що складається з тонких обтислих топів, суконь і кетсьютів в характерний принт.

Серед найвідоміших красунь, які приміряли вбрання від бренду, Кендалл Дженнер у довгій сукні з відкритими плечима. Образ модель та зірка реалітішоу доповнила макіяжем, високим хвостом та великими сережками у вухах.

Також на церемонію видання GQ "Чоловік року" прийшла у схожому луку акторка та співачка Глоя Бейлі. Лук вона доповнила великими сережками та дредами.

До речі, незабаром молодшу сестру дівчини ми побачимо в римейку "Русалоньки". Прем'єру фільму заплановано на травень 2023 року.

Однак це не всі подібні образи, також у луках від Jean-Paul Gaultier були помічені співачки Дуа Ліпа та Доджа Кет.

Також цей принт у кольоровому горохі став настільки популярним, що з ним вже роблять манікюри.

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