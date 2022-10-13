У луку смарагдового відтінку: стильну Вікторію Бекхем помітили у Нью-Йорку

У "Велике яблуко" вона прилетіла, щоб провести низку заходів на підтримку свого б'юті-бренду, зокрема, зустрілася з покупцями в універмазі Bergdorf Goodman, а також завітала до редакції Vogue на інтерв'ю.

Вже кілька днів британська дизайнерка Вікторія Бекхем проводить у Нью-Йорку. Днями зірку помітили в компанії її відомого чоловіка-футболіста, коли вони йшли на вечерю тримавшись за руку, а вчора Вікторія потрапила під приціл фотографів сама, коли залишала готель.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

На знаменитій красуні була сукня міді приголомшливого смарагдового відтінку та досить складного фасону, адже спереду створювалося враження, ніби за Вікторії сукня та плащ.

Образ вона доповнила слінгбеками від Saint Laurent та сумкою-мішком на довгій ручці. Луком дизайнерка також пихизувалася в Instagram, де зізналася, що у захваті від своєї нової сумки Mini Bucket Bag in Petrol Leather від свого ж бренду Victoria Beckham. Також від своєї власної марки вона одягла і сонцезахисні окуляри.

Але вбралася так Бекхем не випадково. У цьому ефектному образі вона завітала до офісу Vogue, де дала інтерв'ю Анні Вінтур.

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